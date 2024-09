Das Bürgerbüro im VG-Rathaus in Freinsheim muss am Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. September, für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Das hat die Verwaltung am Dienstag mitgeteilt. Nach Angaben von Büroleiter Jörg Heidemann werden die Räume neu möbliert. Ab Freitag, 6. September, ist das Bürgerbüro wieder geöffnet.