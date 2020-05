In der Zeit von Mittwoch, 27. Mai, bis einschließlich Dienstag, 2. Juni, werden im Freinsheimer Bürgerbüro keine Anträge und Vorgänge bearbeitet. Auch Publikumsverkehr ist nicht möglich. Grund ist laut Freinsheimer Verwaltung die Umstellung auf ein neues Software-Verfahren. Das Bürgerbüro ist zwar telefonisch erreichbar, für die Erledigung ihrer Melde- und Passangelegenheiten müssen Bürger aber auf andere Tage ausweichen. Am Mittwoch, 3. Juni, nimmt das Bürgerbüro die Arbeit mit dem neuen Verfahren wieder auf. Vorübergehend sei an den ersten Tagen mit etwas längeren Bearbeitungs- und somit Wartezeiten zu rechnen. Nach wie vor erfolge die Bearbeitung an den beiden Außenschaltern zu den aktuellen Dienstzeiten (Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr, sowie Dienstag von 14 bis 16 Uhr) erfolgt.