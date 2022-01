Veranstalter Ralf Baier hat nach den ersten „Freinsheimer Abendlichtern“ ein positives Fazit gezogen. Der Friseurmeister hatte am Montagabend eine Demonstration organisiert, um gegen die Spaziergänge der Coronamaßnahmen-Gegner ein Zeichen zu setzen. Für den kommenden Montag möchte Baier noch mehr Menschen aus der gesamten Verbandsgemeinde zum Mitmachen motivieren. „Es war sehr schön, ruhig und ohne Probleme. Es war sehr friedlich, das ist das Wichtigste“, sagt der Organisator. Sein Dank gelte der Polizei. Etwa 120 Menschen bildeten eine Lichterkette einmal um die evangelische Kirche in Freinsheim. „Das war Gänsehaut“, sagt Baier. Er sei einmal um die Kirche gelaufen, um das Schließen des Kreises mit dem Drehen eines Videos zu dokumentieren. „Für nächste Woche wünsche ich mir Unterstützung aus der gesamten Verbandsgemeinde, wir wollen die Teilnehmerzahl auf 250 verdoppeln“, so Baier. Die Treffen sollen nun regelmäßig montags stattfinden. Er würde sich besonders freuen, wenn noch mehr Ehrenamtsträger ihre Solidarität mit einer Teilnahme bekunden würden, sagt Baier. Stadtbürgermeister Matthias Weber (FWG) sei mit gutem Beispiel vorangegangen.