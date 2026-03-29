Die Ü40-Kicker des FV Freinsheim erreichen zweimal ein Finale: auf dem Groß- wie auf dem Kleinfeld.

Die schon in den vergangenen Jahren erfolgreiche Ü40 des FV Freinsheim ist in beiden Pokalwettbewerben des Fußball-Kreises Rhein-Pfalz ins jeweilige Kreispokalendspiel eingezogen.

Auf dem Großfeld siegten die Freinsheimer bei der TSG Eisenberg mit 2:1. In der unterhaltsamen und nahezu ausgeglichenen Partie brachte Ferdinand Hecht die Blau-Weißen mit einem Schuss aus 16 Metern in Führung. Nachdem Eisenberg den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich geschafft hatte, gelang Fabian Lutz nach schöner Einzelaktion das Siegtor. Das Finale wird am Samstag, 25. April, 17 Uhr, in Maxdorf gegen den VfR Frankenthal ausgetragen.

Auf dem Kleinfeld setzten sich die Blau-Weißen auf dem Gelände des SV Obersülzen mit 3:1 gegen die SG Unterhaardt durch. Schon mit dem ersten Angriff ging der FVF mit einem Treffer von Thomas Faßnacht nach schönem Zuspiel von Lutz in Führung, die Hecht wenig später auf Pass von Faßnacht auf 2:0 erhöhte. Da Freinsheim kaum Torchancen des Gegners zuließ, war mit dem 3:0 von Hecht nach der Pause die Begegnung entschieden. Das Ehrentor der SG Unterhaardt kurz vor Schluss war ohne Bedeutung. Im Endspiel am Samstag, 16. Mai, 15 Uhr, treffen die Freinsheimer auf den VfR Friesenheim.