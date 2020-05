Der FV Freinsheim, Tabellenzweiter der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz, verliert fünf seiner Spieler aus dem bisherigen Kader der Ersten Mannschaft.

Linksverteidiger Christoph Boller zieht aus beruflichen Gründen nach Berlin um, Innenverteidiger Thomas Nebel wird sich einem anderen Klub als spielender Co-Trainer anschließen. Allrounder Mustafa Odak und Abwehrspieler Terry Brefo Amankwaa wollen eine Pause einlegen. Wiktor Mackowiak, den Trainer Christian Schäfer aus dem Reserveteam hochgezogen hat, geht auf eigenen Wunsch in die Zweite Mannschaft zurück, sollte der FVF in die Bezirksliga aufsteigen.

Die Abgänge kompensieren die Freinsheimer vor allem mit jungen Spielern. Vom Verbandsligisten ASV Fußgönheim kommt der dort als Außenverteidiger eingesetzte Yannik Baro. An ihm imponierte ASV-Coach Andreas Schröck, der lange den FVF trainierte, die hohe Einsatzbereitschaft und gute Einstellung. Baro hole das Optimale aus seinen Möglichkeiten heraus und sei außerdem ein Mannschaftsspieler. Der 20-Jährige bestritt für Fußgönheim in dieser Runde neun Verbandsligaspiele, bei denen er siebenmal in der Startformation stand.

Von den A-Junioren der JSG Freinsheim/Weisenheim werden Peter Diehl und Dennis Drees in den Kader der „Ersten“ befördert. Dazu rückt der talentierte Torhüter Niklas Pfaffmann auf, der noch für die A-Junioren spielberechtigt ist. Pfaffmann hat beim Ludwigshafener SC und Phönix Schifferstadt Junioren-Regionalliga gespielt. Mit Daniel Mäurer, Savo Schulz und Niklas Pfaffmann ist der FVF im Tor sehr gut aufgestellt. „Außerdem freue ich mich sehr, dass Sinan Weber nach langer Ausfallzeit von über einem Jahr das Training wieder aufgenommen hat. Er ist wie ein Neuzugang zu sehen“, sagte Thomas Faßnacht, Sportchef der Freinsheimer.