Schaut man auf die Tabelle der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, dann sieht man beim FV Freinsheim II eine noch jungfräuliche Bilanz. Null Spiele, null Punkte, 0:0 Tore. Das soll sich am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen den TuS Dirmstein ändern.

Das 1:1 im Derby gegen Weisenheim II wurde annulliert und das Spiel neu terminiert. Die Begegnungen gegen Eintracht Lambsheim wurde verlegt, das Match beim TSV Bockenheim abgesetzt und das Wiederholungsspiel gegen den SVW II wegen einer schweren Verletzung des Weisenheimers Michael Koback abgebrochen. „Uns fehlen Rhythmus und Spielpraxis. Dirmstein war in der vergangenen Runde stark“, sagt der Freinsheimer Spielertrainer Kevin Bappert. Er wolle sein Team aber nicht kleiner machen als es ist. „Ich habe so gut wie keine Ausfälle, deshalb wollen wir die drei Punkte“, sagt Bappert. Ein guter Start wäre schon deswegen wichtig, weil danach englische Wochen folgen. Die Partie des SV Weisenheim II in Bockenheim ist abgesetzt worden.