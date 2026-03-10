Bezirksligist FV Freinsheim hat gegen den SV Erlenbach mit 0:2 (0:2) seine vierte Heimniederlage hinnehmen müssen. Im Mittelpunkt stand jedoch der Unparteiische.

Wenn nach einem Fußballspiel in erster Linie über den Schiedsrichter gesprochen wird und weniger über gute Aktionen oder schöne Tore, dann kann das eigentlich keinen zufriedenstellen. In Freinsheim war es am Sonntag so, als die Emotionen regelrecht hochkochten, ein Wort das andere gab. Irgendwann hieß der Gegner des FVF nicht mehr SV Erlenbach, sondern Schiedsrichter Lars Busch. Der Unparteiische brachte die Einheimischen und die Zuschauer gegen sich auf. Laut Freinsheims Trainer Christian Schäfer mit haarsträubenden Entscheidungen und seinem Auftreten. „Der Schiedsrichter hat seine Machtposition ausgelebt und nicht im geringsten nachvollziehbar gepfiffen“, klagte der Coach.

So habe er beispielsweise die Kapitänsregel, nach der der Spielführer der Ansprechpartner des Referees ist, ausgehebelt und es abgelehnt mit FVF-Kapitän Thorsten Boller zu reden. „Je länger die Partie dauerte, desto mehr war Willkür zu beobachten“, verdeutlicht Schäfer. Nach und nach dezimierte sich die Zahl der Einheimischen, die noch auf dem Spielfeld standen. Kurz nach der Pause sah Schamil Kuduzov die erste Gelb-Rote Karte, nach einer guten Stunde erwischte es Kevin Klein und schließlich Schäfer selbst (77.), der nur auflief, weil die Personalsituation so prekär war. Es war sein zweiter Einsatz in dieser Saison. Hinzu kamen zwei Zeitstrafen für Hannes Weibel (70.) und einen Erlenbacher (77.).

Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass die Gäste schon längst auf die Siegerstraße eingebogen waren, als es noch personellen Gleichstand gab. Das 0:1 fiel nach einem Eckball per Kopf (9.), der zweite Treffer nach 25 Minuten. „Da haben wir einen Eckball abgefangen, können eigentlich einen Konter fahren, leisten uns aber einen fatalen Fehlpass“, schildert der Übungsleiter die Entstehung des Treffers. Die Erlenbacher spielten danach einen guten Diagonalball, es folgte eine maßgerechte Flanke und schließlich ein Kopfballtor. Die Gäste hatten sogar noch eine Möglichkeit zum 3:0, während Klein die bis zur Pause größte Gelegenheit für die Platzherren besaß.

„Ein Manko war, dass wir viel zu schnell zum Stilmittel „lange Bälle schlagen“ gegriffen haben und ungeduldig wurden. Außerdem war zu wenig Bewegung in den Halbräumen zu erkennen und der finale Pass kam nicht an oder der Abschluss war schlecht“, listet Schäfer die Mängel auf. In Unterzahl habe zwar Flügelstürmer Bastian Rinn die Latte getroffen und Erlenbach sich trotz gefälliger Angriffe keine klare Chance mehr erarbeitet, aber vielleicht haben die Gäste ja auch nur ihren Vorsprung verwaltet und die Partie zu Ende gespielt. Egal wie, an den vergangenen Sonntag wird sich keiner mehr gerne erinnern, zumindest kein Freinsheimer.