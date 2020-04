Glimpflich endete am Samstag in Freinsheim die Kollision zwischen einem Toyota und einer Fahrradfahrerin. Nach Angaben der Polizei bog die 23-jährige Fahrerin eines Toyotas am Samstag, gegen 18 Uhr, von der Straße In den Bohnengärten in die Burgstraße ein. Dabei habe sie eine von links kommende 27-jährige Radfahrerin übersehen und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Radfahrerin sei gestürzt und habe sich leicht an Knie, Ellenbogen und Handgelenk verletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 400 Euro an.