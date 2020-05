Ein Porsche 911 Carrera ist am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr am Rande der Landstraße zwischen Dackenheim und Freinsheim völlig ausgebrannt. Die beiden Insassen – ein junges Paar aus Frankenthal – blieb unverletzt. Der Fahrer steuerte das Auto noch schnell in einen Feldweg, nachdem er den Brand im hinteren Teil des Autos bemerkte hatte. Mit seiner Beifahrerin konnte er das Fahrzeug unverletzt verlassen. Wie Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz, der mit der Freinsheimer Feuerwehr im Einsatz war, weiter mitteilte, wurden die beiden anschließend von einem Verwandten nach Hause gebracht. Beide seien auf einer kleinen Rundfahrt mit dem Auto durch die Pfalz gewesen. Um den Porsche zu löschen, wurden 3.500 Liter Wasser gebraucht, so Oberholz. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen vor Ort war, half außerdem der Polizei, die K2 abzusperren. Laut Polizei war ein technischer Defekt Ursache des Brands.