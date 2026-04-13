Im Bezirksliga-Derby nutzt der SV Obersülzen seine Chancen nicht, was der FV Freinsheim eiskalt bestraft. Die Gäste rutschen wieder tiefer in den Abstiegskampf.

Während die Anhänger des FV Freinsheim am Sonntagnachmittag zufrieden das Vereinsgelände an der Dackenheimer Straße verlassen durften, müssen die des SV Obersülzen nach dem verdienten 3:1-Sieg des FVF weiterhin um den Klassenerhalt zittern. Der Vorsprung des SVO auf die Abstiegszone schmolz auf vier Punkte.

„Ich hatte gut 100 Zuschauer erwartet. Dass 150 kamen, hat mich selbst überrascht“, ließ die Freinsheimer Kassiererin wissen. Es hatte sich auch gelohnt, sich dieses Duell anzusehen, denn beide Mannschaften suchten mit spielerischen Mitteln den Erfolg und waren offensiv ausgerichtet.

Zunächst sah es danach aus, als könnten die Gäste für eine Überraschung sorgen. In der dritten Minute schoss Oliver Ziese bei deren erster Chance knapp über das Tor, und nur zwei Minuten später scheiterte er an Freinsheims Schlussmann Marvin Bonomo.

Die Gastgeber nutzten dagegen ihre erste Möglichkeit zur Führung. Die Obersülzer Abwehr deckte Schamil Kuduzov in der siebten Minute nicht eng genug, und dies bestrafte der Torjäger nach Zuspiel von Bastian Rinn eiskalt. Weitere Möglichkeiten blieben nach dem 1:0 zunächst aus, aber Freinsheim dominierte von nun an.

Die nächste Chance führte in der 26. Minute zum 2:0. Thorsten Boller spielte schnell zu Kuduzov, der den Ball gleich zu Rinn weiterleitete, und erneut war Joshua Mayer im Obersülzener Tor geschlagen. Nachdem Marvin Ulrich das Gehäuse der Gastgeber bei der nächsten gefährlichen Szene des SVO verfehlt hatte (39.), schloss Dennis Drees einen von Kuduzov mit einer sehenswerten Einzelleistung eingeleiteten Konter mit dem Treffer zur 3:0-Halbzeitführung ab (42.).

Nach Wiederbeginn bot sich dem in der Halbzeitpause eingewechselten Joshua Schlischka an alter Wirkungsstätte die erste Chance zum 1:3, aber dessen Heber war etwas zu hoch angesetzt (48.). Die Gäste gaben sich jedenfalls nicht auf. Nachdem Maximilian Schäfer in der 57. Minute die Gelbe Karte gezeigt bekam, bemerkte Schiedsrichter Dennis Scheurer von TuS Diedesfeld, dass Schäfer in der ersten Hälfte bereits verwarnt worden war, und schickte ihn folgerichtig mit Gelb-Rot vom Feld.

Trotz Unterzahl suchte der SVO noch einmal seine Chance. Mehr als das 1:3 durch Tim Dech (74.) gelang den Gästen jedoch nicht. „Wir hätten schon vorher unser viertes Tor erzielen müssen. Dann wäre früh alles klar gewesen“, kommentierte Freinsheims Trainer Christian Schäfer, der dem Zwei-Tore-Vorsprung seiner Mannschaft anscheinend auch kurz vor Schluss nicht vertraute, denn in der Nachspielzeit schindete er noch mit zwei Auswechslungen Zeit.