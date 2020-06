In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders ... Die Musikschule Freinsheim lädt zu ihrem traditionellen Muttertagskonzert ein. Am Sonntag, 5. Juli, 17.30 Uhr, wird die für Mai geplante Veranstaltung im Von-Busch-Hof Freinsheim nachgeholt. Das Orchester des TSV Mannheim von 1846 präsentiert unter seinem Dirigenten und Primas Ionel Ungureanu bekannte Melodien von Johann Strauss, Carl Zeller, Jacques Offenbach und anderen. Als Solistin wird die erst 12-jährige Miriam Witek an der Violine zu hören sein. Die Moderation übernimmt Franziska Billau.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Plätze sind laut Musikschule aufgrund der Abstandsregelung stark begrenzt, eine Anmeldung unter Telefon 06353 92 91292 oder 0162 4177633 ist zwingend erforderlich. rhp