Blendende Laune und große Könnerschaft – das beweist sich gleich beim ersten von drei Konzerten des diesjährigen Festivals „Freinsheim konzertant“. Es ist anders als die Festivals in den vergangenen Jahren, denn es wird nicht nur der klassischen Musik gefrönt, es wird auch jazzig. Frank Dupree ist in diesem Jahr „Artist in Residence“ , der Künstler also, der an allen drei Tagen auftritt und den man in seiner ganzen Vielseitigkeit gründlich kennenlernen kann.

Frank Dupree ist Pianist, Dirigent und Entertainer, wie ihn Rainer Schick, der künstlerische Leiter der von-Busch-Hof Konzerte,