Nach über 20 Jahren Wartezeit hat nun endlich das Nest auf dem Dach der protestantischen Kirche ein junges Storchenpaar angelockt. Auch mit Nachwuchs ist zu rechnen.

Heiko Gauglitz, auf dessen Initiative hin das Nest mit Hilfe der Feuerwehr aufgestellt worden war, ist deswegen ganz aus dem Häuschen. Der 54-Jährige – von seinen Feuerwehrkollegen auch Storchenpapa genannt – freut sich nun über klappernden Nachwuchs. Dass tatsächlich vier Eier im Nest liegen, wurde jetzt mit Hilfe einer Live-Kamera aufgedeckt, die am Donnerstagabend auf dem Dach des Kirchturms angebracht wurde und Bilder in Dauerschleife überträgt.

Fachinformatiker Florian Graus stellte dafür die nötige Technik zur Verfügung und Pfarrer Martin Palm gab von Seiten der Kirchengemeinde sein Okay. Marie-Louise Wiesenbach kümmert sich um die Bezahlung des für die Übertragung notwendigen LTE-Mobilfunkvertrags. Mit Thomas Rückerl und Fred Krebs vom Presbyterium erklomm Graus am Donnerstag die Leiter bis ganz nach oben im Turm, um die Webcam anzubringen. Innerhalb von zwei Stunden war alles fertig und seit Freitagmorgen sind auch die Live-Bilder über das Internet für jeden Storchenfan abrufbar – mit Hilfe einer Infrarotkamera sogar nachts. „Ich bin total begeistert“, schwärmt Gauglitz, der zugibt, angesichts der langen Wartezeit auf ein Storchenpaar fast schon resigniert zu haben. Erst vor zwei Jahren hat die Freinsheimer Feuerwehr mit der Drehleiter ein neues Nest auf das Dach gehoben und ausgepolstert. Ende März diesen Jahres wurde aber dann doch ein Storchenpaar gesichtet. Es wurde auch gleich nach Gauglitz und dessen Ehefrau benannt: Heike und Heiko. Mit dem Storchenzentrum Bornheim ist Gauglitz in engem Kontakt. Die Brutdauer beträgt bei Störchen um die 32 Tage. Die Eier werden in der Regel von beiden warm gehalten, vom Weibchen aber etwas länger. Währenddessen wird auch ständig das Nest neu aufgepolstert. Es gibt also viel zu beobachten. Erst recht, wenn etwa 60 Tage lang der Nachwuchs im Nest zu sehen sein wird. Wann die Jungen wohl schlüpfen? Gauglitz rechnet in etwa zwei Wochen damit. Wer zuschauen möchte: https://www.graus-buerotechnik.de/storchenkamera.