Nach zwei Remis zum Saisonauftakt will Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim am Sonntag, 16 Uhr, gegen den VfR Frankenthal den ersten Sieg einfahren.

Wer in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt, der freut sich unbändig darüber. So war es auch beim FV Freinsheim, dem im Derby in Weisenheim ganz spät das 1:1 gelang. Trainer Christian Schäfer hat in dieser Partie aber nicht nur Positives gesehen, sondern auch einige Punkte, bei denen es Verbesserungspotenzial gibt. „Gut ist der physische Zustand. Das Team kann zulegen, hat Moral gezeigt und sich gegenüber dem Auftaktspiel gesteigert“, nennt er Aspekte, die ihm gefallen haben. Der Torabschluss, die nötige Konsequenz im letzten Drittel und die Passgenauigkeit seien jedoch Bereiche, in denen der FVF Nachholbedarf habe.

Coach Schäfer erwartet kompakten Gegner

Schäfer bot überraschend seinen Sohn Jonas, eigentlich Stürmer, mit Alexander Haferstroh auf der Doppelsechs auf. „Ich wollte einen offensiven Spieler mehr auf dem Platz haben und Jonas etwas der Weisenheimer Abwehr entziehen“, erklärt der Übungsleiter, der David Schinnerer zu seinem Startelfdebüt verhalf. Nach der Pause modifizierte der Coach das System. Große Veränderungen sind gegen Frankenthal nicht zu erwarten, aber auf Sicht werden die Alternativen wieder zahlreicher. Philipp Wagner hat mit leichten Bewegungsübungen begonnen, und Daniel Ribeiro das Lauftraining aufgenommen.

Die Frankenthaler scheinen stärker zu sein als in der zurückliegenden Saison. „Frankenthal habe ich schon spielen sehen. Das ist eine kompakte, geschlossene Mannschaft“, sagt Schäfer. Zwei Attribute, die dem VfR in der vergangenen Runde abgingen. Der Freinsheimer Coach warnt vor der Kreativität Florian Kaisers, der den tödlichen Pass spielen könne, aber auch selbst torgefährlich werde.