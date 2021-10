Nach drei Siegen in Folge musste sich der FV Freinsheim II dem TuS Dirmstein, Spitzenreiter der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe 2, mit 0:3 beugen. Am Samstag, 16.30 Uhr, steht die nächste Begegnung an.

Im Spiel beim Tabellenletzten TSG Eisenberg II kann der FVF II die Weichen in Richtung Aufstiegsrunde stellen. „Dirmstein und Lambsheim sind durch, die holt keiner mehr ein. Aber mit einem Sieg in Eisenberg können wir den dritten Tabellenplatz festigen“, ist Spielertrainer Tobias Haffke optimistisch.

Die Freinsheimer haben ein passables Restprogramm und sind zuversichtlich, ihr Ziel erreichen zu können. „Der endgültige Kader wird erst spät feststehen. Wir müssen immer wieder improvisieren“, erklärt Haffke. Der Übungsleiter hofft, dass Wiktor Mackowiak, Philipp Wagner und Simon Fries wieder zur Mannschaft stoßen, auch wenn es bei dem einen oder anderen vielleicht nur für einen Platz auf der Bank reicht.