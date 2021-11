Für den FV Freinsheim II gibt es in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe 2, das nächste Endspiel. Am Sonntag, 15.30 Uhr, tritt der Tabellenvierte bei Vordermann TSV Bockenheim an. Der Dritte schafft es in die Aufstiegsrunde.

Zwei Spieltage stehen noch aus, Bockenheim hat 15 Zähler, Freinsheim kommt auf 13. „Es wird kein Taktieren geben. Wir spielen voll auf Sieg“, verspricht der Freinsheimer Spielertrainer Tobias Haffke. Das größte Problem für den an Kunstrasen gewöhnten FVF könnte ein tiefer Platz sein, denn in Bockenheim wird auf Naturrasen gekickt. „Wir sind in guter Verfassung“, spielt Haffke auf das 3:3 in Lambsheim und den 5:0-Sieg gegen Eisenberg II an. Der Coach kann wohl wieder auf die Leistungsträger Enrico Hinz und Wiktor Mackowiak zurückgreifen. Bockenheim muss am letzten Spieltag zum ungeschlagenen Spitzenreiter Dirmstein, Freinsheim erwartet Weisenheim II zum Derby. Deshalb könnte der FVF zur Not mit einem Remis in Bockenheim leben.

Apropos Weisenheim. Der SVW ist in seinem letzten Heimspiel der Hauptrunde am Sonntag, 13 Uhr, Gastgeber der SG Leiningerland. Mit einem Sieg könnten die Blau-Roten ihrem Gegner die Rote Laterne überreichen und hätten drei Punkte für die Abstiegsrunde eingefahren.