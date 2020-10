Bereits am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr wurde eine 25-Jährige in Bad Dürkheim in der Nähe des Parkplatzes Weilach von einem fremden Hund gebissen. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Die 25-Jährige war dort mit Verwandten und ihrem Border Terrier spazieren. An einer Weggabelung sei ihnen ein nicht angeleinter, großer grauer Hund entgegengekommen, der sofort mehrfach den ordnungsgemäß angeleinten Terrier biss, so die Polizei. Danach wurde auch die 25-Jährige in Hand und Unterarm gebissen. Der Hundehalter kam hinzu, und die beiden Hunde konnten getrennt werden. Nachdem die verletzte Frau den Hundehalter fragte, warum er seinen Hund nicht angeleint habe, entgegnete er ihr laut Polizei unter anderem mehrmals in einem aggressiven Ton: „Halt dein Maul.“ Da er sich weiterhin äußerst aggressiv verhalten habe, habe die Frau den Ort des Geschehens schnell verlassen. Sie musste wegen der Bisse in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihr Terrier wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Hundehalter wird als Mann mittleren Alters (etwa 35 bis 40 Jahre) mit athletischer Figur und blauen Augen beschrieben. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein. Er war mit einer schwarzen engen Sport-Leggings und einer knielangen schwarzen Sporthose, einer schwarzen Funktionsjacke und schwarzer Mütze bekleidet. Die Polizei Bad Dürkheim bittet unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail um Hinweise.