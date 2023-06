Am Samstag, 1. Juli, findet das Rock- und Metalfestival „Rock im Wingert“ im Dürkheimer Stadion Trift statt. Die RHEINPFALZ verlost fünfmal zwei Freikarten für die Veranstaltung, bei der unter anderem die Band Subway to Sally erwartet wird. Und so funktioniert’s: Wer mitmachen will, schickt bis Donnerstag, 29. Juni, 12 Uhr, eine Mail an redduw@rheinpfalz.de. Dabei ist es wichtig, Name und Telefonnummer anzugeben. Wir informieren die fünf Gewinner. Wichtig: Wer mitmacht, sollte Zeit haben, die Karten am Freitag zwischen 10 und 17 Uhr in der Lokalredaktion Bad Dürkheim abholen zu können.