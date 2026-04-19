Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat der Gemeinderat in Weisenheim am Berg einstimmig beschlossen, den Bereich vor dem Spritzenhaus für Veranstaltungen zu erweitern. Dafür werden Poller vor und hinter dem 2025 neu gestalteten Spritzenhaus versetzt, so dass auf dem Dorfplatz zwei Parkplätze weniger zur Verfügung stehen. Darüber informierte Bürgermeister Edmund Müller (BfW) nach der Sitzung auf Anfrage. „Die frei werdende Fläche ist ein echter Gewinn für Veranstaltungen“, so Müller. Beantragt hatte die Fraktion ursprünglich den Wegfall eines Parkplatzes, in der Sitzung sei beschlossen worden, einen weiteren Parkplatz Richtung Pergola zur Veranstaltungsfläche umzufunktionieren. Müller berichtete von einer tollen ersten After-Work-Party am Spritzenhaus von Winzern, die sehr gut ankam. Sie soll nun regelmäßig am ersten Dienstag im Monat stattfinden. Das Spritzenhaus soll zum Dorfzentrum der Dorfgemeinschaft werden.