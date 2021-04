Nach dem Erfolg des ersten Teils findet auch der zweite Teil des nunmehr 24. Gitarrenfestivals im Internet statt. Die Konzerte werden Ende April und Anfang Mai erneut in der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg aufgenommen.

Den Anfang machen Sören Golz und Ivan Danilov am Freitag, 30. April, ab 20.30 Uhr. Das grandiose Gitarrenduo der Extraklasse, kündigte der Veranstalter an, präsentierte an diesem Abend seine zweite CD mit einem Feuerwerk virtuoser Duokunst, das auf diesem Niveau in Europa einzigartig sei. So erwarteten die Besucher unter anderem faszinierende Bearbeitungen von Händel im Kontrast zu Belinatti oder von Mompu zu Garoto. Das sei ein musikalischer Höhepunkt – ausdrucksstark, vibrierend und beeindruckend.

Am Samstag, 1. Mai, ab 20.30 Uhr möchte das Duo Café del Mundo mit „Flamenco und mehr“ die Ohren der Online-Zuhörer verwöhnen. „Alexander Kilian und Jan Pascal gehören heute in die Champions League der Gitarrenduos“, sagen die Organisatoren. Ihre Melange aus Flamenco, Tango und brasilianischen Einflüssen sei stilistisch einzigartig.

Der „Eintritt“ ist frei. Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen (Konto des Förderkreises bei der Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN: DE68 5465 1240 0004 7096 06).rhp/mamü

Im Netz



Die Konzerte sind über folgenden Link zu erreichen: http://www.ehemalige-synagoge-weisenheim.de/veranstaltungen.html.