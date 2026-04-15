Am Dienstag war Freibad-Eröffnung im Bad Dürkheimer Salinarium, das zum ersten Mal seit Jahren keine Baustelle mehr war. Wie gefällt es den Gästen?

Bei zarten zwölf Grad Außentemperatur und 18 Grad Wassertemperatur war der Betrieb im Außenschwimmbecken sehr überschaubar. Trotzdem wagten sich einige Hartgesottene nach draußen. Die RHEINPFALZ hörte sich unter den Badegästen um, wie sie das Salinarium – so ganz ohne Baustelle – finden und wie sie der Kälte trotzen.

Drei Leute zogen gegen 11 Uhr ganz gemächlich draußen ihre Bahnen. „Die 18 Grad waren schon sehr kalt“, sagte Maria Laubscher aus Frankeneck, die ruhig ihre Runden zog. Das sei alles sehr gut gemacht, urteilt sie über den Neubau. Nur einen Kritikpunkt hatte sie anzubringen: Im Winter sei der Durchgang zum warmen Außenbecken an der Westseite sehr kalt. Frank Luff aus Mußbach kommt mit seiner Frau regelmäßig dienstags zum Aquajogging und freitags zum Zumba ins Salinarium. Dass das Schwimmbad jahrelang eine Baustelle war, hat die beiden nicht weiter gestört, denn im Bad selbst sei davon recht wenig zu bemerken gewesen und andere Bereiche hätten sie nicht genutzt. Sie kämen immer nur zum Schwimmen, erzählte er. Da das Freibad jetzt wieder nutzbar ist, hat er nun seine Schwimmrunden auch auf draußen ausgedehnt. Das Einzige, was Luff schade findet: Wenn man in die Sauna will, muss man die Therme mitbezahlen, statt nur einen Aufpreis dafür zu zahlen, wie es vorher war.

Von Schmerzregulierung bis Triathlon-Vorbereitung

Nach längerer Unterbrechung – erst durch Corona, dann durch die Baumaßnahme – ist Silvia H. wieder zum Schwimmen ins Salinarium gekommen. Auch sie drehte draußen etliche Runden. Wenn man wisse, wie Kälte Schmerzen im Körper reguliere, lasse einen das die Kälte ertragen, erklärte sie. Die Therme selbst findet sie „wunderschön“, das Angebot generell attraktiv. „Ich habe mir deswegen schon eine Sommersaisonkarte gekauft“, bekannte sie.

Karin Kurz ist die erste Schwimmerin des Tages und erfüllt damit ein Versprechen an ihre Enkel. Foto: Peter Kretzschmar

Keine regelmäßigen Besucher, und zum ersten Mal da, sind Horst und Evelin Gröbler aus Bad Dürrheim. Sie blieb lieber in der Wärme des Hallenbades, während ihr Mann draußen im Wasser war. Sie sei schon eine Freibadgängerin, sagte sie, aber nicht unbedingt gleich zu Anfang der Saison. Auf die Frage: „Na, wie war's draußen?“, antwortete ihr Mann scherzhaft: „Wenn es noch zwei Grad kälter gewesen wäre, wäre ich als Jungfrau aus dem Wasser gekommen.“

Melanie Weisenburger hat bei ihrem ersten Schwimmversuch im Außenbecken „Schnappatmung bekommen“, wie sie sagte – so kalt fand sie es. Sie flüchtete erst einmal wieder in die warme Schwimmhalle, um sich wieder etwas aufzuwärmen, schwamm aber kurz danach doch ihre Bahnen draußen. Sie trainiert für einen Triathlon und war vor den Ferien das letzte Mal da. Sie weiß es zu schätzen, dass die Unruhe durch die Bautätigkeit jetzt wegfällt. Weisenburger findet das Salinarium attraktiv, weil es hier „alles gibt“: Sport, Sauna, Schwimmen und noch einiges mehr, zählte sie auf, und das bei in ihren Augen „zu angemessenen Preisen“.

Schlange vor der Kasse

Das Salinarium sei etwas ganz Wunderbares, vertrat Gabi Boos die Ansicht. Zum Draußenschwimmen war es ihr aber am Eröffnungstag noch zu kalt, da wartet sie lieber, bis die Temperatur die 20-Grad-Marke überschreitet und die Sonne scheint. Sie ist seit Jahren eine regelmäßige Besucherin des Salinariums. Den Neubau findet sie gelungen, nervig findet sie hingegen, dass sie als Dauerkarteninhaberin, wenn sie mit ihrem Enkel hierherkommt, in der Schlange vor der Kasse warten muss, um mit ihm hineinzukommen.

Mit ihrem vierjährigen Sohn ist Carolin Oltmanns da, zum zweiten Mal im Salinarium überhaupt. Sie kennt es daher gar nicht als Baustelle. Mit ihrem Mann war sie schon einmal im – in ihren Augen ansprechenden – Saunabereich. Dass viele Liegen einfach mit Handtüchern als reserviert markiert wurden, fiel der Neustadterin dagegen negativ auf.