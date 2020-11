Unter dem Motto „Veilchen statt Veilchen“ verteilen der Frauenbeirat und die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises mit dem Frauenhaus Lila Villa jährlich im November auf dem Dürkheimer Römerplatz blühende Veilchen. Mit ihnen soll auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November aufmerksam gemacht werden. In diesem Jahr gibt es aber keine Veilchen – zumindest nicht in der bisherigen Form.

Die drei Sprecherinnen des Frauenbeirats hätten entschieden, die für Samstag, 21. November, geplante Aktion abzusagen, teilt Angela Strobel, eine der Sprecherinnen mit. Man habe über diese Entscheidung lange nachgedacht, „doch wir befürchten, dass die Aktion in diesem Jahr bei den Leuten nicht richtig ankommen könnte“, sagt Strobel.

Die Veilchen, die die Frauen verteilen, stehen als Synonym für blau geschlagene Augen. Mit den Blumen wolle man die Aufmerksamkeit der Leute gewinnen, mit ihnen so ins Gespräch kommen und auch schriftliche Informationen verteilen. Viele Leute hätten aber aktuell wegen der Corona-Pandemie so viel Angst vor Kontakten mit anderen, dass sie wahrscheinlich die Veilchen und Informationsbroschüren gar nicht nehmen oder ein Gespräch scheuen würden, so Strobel. „Wir bedauern sehr, dass wir auf das wichtige Thema Gewalt gegen Frauen nicht aufmerksam machen können“, sagt Strobel und ergänzt: „Es ist wohl jetzt nicht die richtige Zeit dafür.“

Etablierter Standort für Info-Stand nicht verfügbar

Im Vorfeld hatte es Probleme wegen der Genehmigung des Standes gegeben, an dem die Veilchen und Broschüren verteilt werden sollten. Ein erster Antrag bei der Stadtverwaltung sei abgelehnt worden, berichtet Christina Koterba-Göbel. Stadtsprecherin Petra Wurm bestätigt dies. Grund sei die Entscheidung des Stadtrats, der Gastronomie bis 31. März 2021 größere Flächen für die Außenbestuhlung zur Verfügung zu stellen.

Das habe zur Folge, dass auf dem Römerplatz weniger Fläche „für eine anderweitige Nutzung, beispielsweise der Aufstellung von Infoständen, zur Verfügung steht“, erklärt Wurm. Deshalb sei der von den Frauen gewünschte Standort auf dem Römerplatz „als nicht möglich erachtet und ein Alternativstandort in der Innenstadt vorgeschlagen“ worden, so Wurm. Nach Angaben von Koterba-Göbel war dies der Ludwigsplatz. Da hier weniger Einkäufer unterwegs seien als auf dem Römerplatz, habe man diesen Standort nicht gewollt.

Nach Angaben von Strobel wurde zwischenzeitlich erneut ein Antrag für den Römerplatz gestellt, und man habe gemeinsam mit der Stadtverwaltung eine Lösung finden wollen. Das habe sich aber nun mit dem Teil-Lockdown erledigt.

Kommentar

Die Sprecherinnen des Frauenbeirats haben recht: Viele Menschen sind inzwischen so verängstigt, dass sie Veilchen und Informationen verweigern. Das ist erschreckend, denn die Angst vor einem Virus darf nicht so weit gehen, dass alle anderen Themen ins Abseits geraten.

Gewalt in engen sozialen Beziehungen, die gelegentlich auch Männer, aber meist Frauen und Kinder trifft, ist ein großes gesellschaftliches Problem. Zu Beginn der Pandemie war noch keine Zunahme zu verzeichnen, doch nach Monaten, in denen viele Menschen stark unter den Auswirkungen der Vorschriften leiden und die Nerven überstrapaziert sind, hat Gewalt in engen sozialen Beziehungen zugenommen, wie Experten berichten.

Gerade jetzt wäre es notwendig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Auch in der gutbürgerlichen Kurstadt werden Frauen und Kinder geschlagen, psychisch misshandelt oder gar vergewaltigt. Schade, dass es anscheinend nicht möglich ist, stärker auf dieses Problem hinzuweisen.