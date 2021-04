Blickpunkt: Kann eine Frau im Sport mit einem Mann mithalten? Was tun Vereine, wenn Frauen vehement bei den Herren mitspielen wollen? Ist ein Kräftemessen der beiden Geschlechter denkbar? In vielen Sportarten wird gerade dies deutlich bejaht. Im Dart – klar, da gibt es keinen Körperkontakt, Genauigkeit spielt hier eine Rolle. Aber auch im so rauen Eishockey dürfen Frauen mit den Männern über das Eis pflügen.

Immer mal wieder kommt das Thema auch im Fußballbereich auf. Die frühere Weltklasse-Stürmerin Birgit Prinz, langjährige Spitzenspielerin der DFB-Elf, wurde sogar einmal mit einem Wechsel zum italienischen Erstligisten AC Perugia ins Gespräch gebracht, sagte aber später ab. Der neuste Fall im Amateur-Fußball ist Ellen Fokkema, sicherlich kein bekannter Name im Frauenfußball. Dennoch sorgte sie für Aufsehen. Die 19-jährige ist eine talentierte Fußballerin. Sie spielte von klein auf mit Jungs in einer Mannschaft. In den Niederlanden, wo Fokkema für den VV Foarut spielt, stellte sie mit Hilfe ihres Vereins einen Sonderantrag beim holländischen Fußballverband KNVB. Der sah es als Pilotprojekt und lässt das Nachwuchstalent nunmehr in der vierten Liga, der 4e Klasse, in Friesland mit kicken. In Deutschland ist das jedoch anders: Mädchen dürfen in den meisten Landesverbänden bis zur U 17 bei den Jungs mitspielen. Hierzulande ist es schon eher eine Sensation, wenn Imke Wübbenhorst oder Inka Grings, beides ehemalige Profifußballerinnen, im Herrenbereich eine Mannschaft trainieren.

„Mittrainieren kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das entscheidet dann aber der Trainer“, sagt Thomas Faßnacht, sportlicher Leiter des FV Freinsheim. Bei den Fußballern des FVF, bekräftigt Faßnacht, werde auf die Qualität, nicht aber auf das Geschlecht geschaut. „Die Frage ist für mich vielmehr bei Meisterschaftsspielen, ob der Verband mitspielen würde“, stellt Faßnacht die Gretchenfrage. Früher sei er sogar ein klarer Befürworter des „Mix-Trainings“, also dem Duell Mann gegen Frau gewesen. „Als ich noch in Mutterstadt gespielt habe, hat unsere A-Jugend damals gegen die Bundesliga-Mannschaft aus Niederkirchen gespielt und gewonnen. Wir haben in der Jugend damals Bezirksliga gespielt“, erzählt Faßnacht jedoch von deutlichen Qualitätsunterschieden. „Der Frauenfußball ist heute aber deutlich besser geworden“, fügt der sportliche Leiter an. Dennoch sehe er die Männergilde schlichtweg als körperlich überlegen an. Deshalb sei es seiner Meinung nach auch geboten, dass eine Frau zumindest in der 1. Bundesliga spielen müsste, um mit den Bezirksliga-Herren Schritt halten zu können.

In der Handball-Jugend sind Mix-Teams unbedingt nötig

Vielfach haben sich aber schon Damen und Herren duelliert. 1998 zeigte der deutsche Karsten Braasch, in seiner besten Zeit auch mal auf dem 38. Platz der Tennis-Weltrangliste, den Williams-Schwestern Serena und Venus die Grenzen auf. Denn im Geschlechter-Duell besiegte er die damals 16-jährige Serena und ihre ein Jahr ältere Schwester Venus deutlich. Serena Williams hatte zuvor vollmundig angekündigt, auch Spieler aus den Top 200 der Herren-Weltrangliste besiegen zu können. Braasch, für den es in dieser Zeit schon abwärts ging in der Profi-Weltrangliste, wies die späteren mehrfachen Grand-Slam-Siegerinnen deutlich in die Schranken. Aber es geht auch umgekehrt. Erinnert sei an die nun 26-jährige Fallon Sherrock (England), die bei der Dart-Weltmeisterschaft 2020 in London zuerst Ted Evetts, einen Spieler aus der zweiten Reihe im Profisport, aus dem Turnier kegelte und später sensationell den an Position elf gesetzten Mensur Suljovic (Österreich) mit 3:1 besiegte, der durchaus zu den Geheimfavoriten auf den Titel gehörte. Sherrock war über Wochen Thema Nummer eins im Dartsport. Bei der WM 2021 war sie jedoch schon gar nicht qualifiziert. Die Topspielerinnen Lisa Ashton und Toru Suzuski scheiterten diesmal recht deutlich im Auftaktmatch.

Auch Detlef Nehrdich von den Hockeyherren aus Bad Dürkheim hat, solange es sich nicht um Präzisionssport handelt, Bedenken, dass Frauen im Herren-Bereich mithalten können. „Die Dynamik ist auch im Hockey eine ganz andere“, sagt der Erste Vorsitzende des DHC.

Ein Problem damit, dass eine Frau bei den Herren den Schläger schwinge, habe er aber überhaupt nicht. „Das Geschlecht ist mir egal. Wenn es die Mannschaft verstärkt, können die Frauen gerne bei den Herren spielen. Gesehen habe ich es im Hockeybereich aber noch nicht“, sagt Nehrdich.

Sven Jaculi, Trainer der Handballer des SKG Grethen, hat eher organisatorische Bedenken. „Da müsste schon die Kabinenordnung neu geregelt werden. Es stellt sich auch die Frage, wie man das dann mit der Kabinenansprache macht“, sagt Jaculi. Handball sei eine Sportart bei der es viel Körperkontakt gebe. „Für mich ist auch die Frage, wenn in meiner Mannschaft eine Frau mitspielt, wie der Gegner damit umgeht. Da kann dann schon eine gewisse Hemmschwelle im Kopf sein“, erklärt Jaculi und sieht es als geboten an, dass Männer auch mal umdenken müssten. „Da darf man als Mann dann auch nicht zurückhaltend sein. Man muss verteidigen, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist.“

Aber auch für den Handball-Trainer ist es eine Frage der Qualität der einzelnen Sportlerin, ob diese bei den Herren mithalten kann. „Das eigentliche Problem ist und bleibt für mich aber, dass Handball eine kontaktbezogene Sportart ist. Das kann man aber mal im Training ausprobieren, da geht es ganz schnell, eine Frau einzubeziehen. Im Wettkampf ist es etwas anderes.“

Im Jugendbereich sieht Jaculi dennoch weiterhin Vorteile darin, dass es im Handball gemischte Mannschaften gibt. „Das wird auch von den Mädchen gefordert, weil es zu wenige Teams in der weiblichen Jugend gibt“, sagt der Übungsleiter.

Im Tischtennis längst Alltag

Beim Tischtennis ist der Damen-Spielstärkewert zwar zumeist rechnerisch etwas zu hoch, hat sich aber nach einer Saison beim „starken Geschlecht“ eingenordet, sodass auch die Frauen davon profitieren, die dann gegen Kontrahenten auf ihrem Niveau spielen können. Es tut Damen wie Herren gut. „Es ist schon komisch...“, höre man zwar immer wieder aus der Herren-Ecke – besonders wenn Männer gegen die Damen verlieren. Doch mittlerweile sei es nichts mehr Besonderes, viel mehr habe sich schon ein Stück weit Gewohnheit eingeschlichen, dass beide Geschlechter zusammen spielen. Bei dem chinesischen Volkssport ist dies kein Problem, weil kaum Kraft gefragt ist, es vielmehr um das spieltaktische Element, Rotation und Platzierung geht und eben nicht um Muskelspiel. Nur bei den Endschlägen haben die Frauen beim Tempo etwas das Nachsehen.

Beim TuS Bobenheim am Berg haben die Frauen in der Herren-Mannschaft sogar eine dominante Rolle. Immer wieder hat Stefan Leist von den TuS-Herren lobende Worte für Anette Kern, Tanja Hennecke und Pia Nikolaus, die seine Mannschaft zu Erfolgen tragen. „Es gibt fast nur positive Rückmeldungen. Wir wurden sehr gut aufgenommen“, erklärt Pia Nikolaus über die ersten Schritte der Damen im Herrensport.