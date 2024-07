Eine 53-Jährige aus dem Raum Bad Dürkheim hat am Montagmorgen gegen 6 Uhr in der Friedelsheimer Hauptstraße einen Unfall verursacht – und das unter Alkoholeinfluss. Laut Polizei touchierte die Frau mit ihrem Wagen beim Vorbeifahren ein anderes Fahrzeug, das am Fahrbahnrand abgestellt war. Bei der Unfallaufnahme habe der Atem der Frau deutlich nach Alkohol gerochen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,94 Promille. Der Fahrerin sei eine Blutprobe entnommen worden. Sie erwarte nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Auch der Führerschein sei vorerst weg.