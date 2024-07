Unter Drogeneinfluss unterwegs war eine E-Roller-Fahrerin, die die Polizei am Donnerstag in der Bad Dürkheimer Maxburgstraße kontrolliert hat. Die Frau wurde gegen 14 Uhr von Beamten bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Laut Polizei stand sie augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest habe positiv auf Amphetamin reagiert, zudem habe die Frau drogentypische Ausfallerscheinungen gezeigt. Den Roller stellten die Beamten vorsorglich sicher. Gegen die Fahrerin wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Es war nicht der erste Kontakt der Frau mit Ordnungshütern: Wie bei ihrer Überprüfung auffiel, war sie aufgrund eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben. „Da sie einen Teil des Betrages bezahlen konnte, konnte sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Dienststelle nach Beendigung der Maßnahmen wieder verlassen“, so die Polizei.