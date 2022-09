Eine 31-Jährige verletzte sich am Dienstag bei einem Unfall mit einem E-Scooter in der Bad Dürkheimer Gaustraße. Wie die Polizei mitteilt, ist sie gegen 15.30 Uhr die Gaustraße in Richtung Römerstraße entlanggefahren und dabei gestürzt. Der Grund dafür war laut Polizei vermutlich ein Fahrfehler. Beim Sturz habe sie sich leicht verletzt und sei vom DRK zu einem niedergelassenen Arzt gebracht worden.