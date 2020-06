Leicht verletzt worden ist ein Radfahrer am Freitag gegen 19.30 Uhr in Weisenheim am Sand, als ihm eine Unbekannte mit einem weißen Auto die Vorfahrt im Ostring genommen hat. Der Radler musste dem Wagen ausweichen und stürzte, dabei verletzte er sich. Nach Angaben des Mannes habe die Fahrerin seinen Sturz bemerkt, sei aber dennoch weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de