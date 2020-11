Die 74-jährige Frau reagierte goldrichtig: Im Zeitraum zwischen Dienstag, 27. Oktober, und Samstag, 31. Oktober, wurde die Friedelsheimerin mehrfach von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern angerufen. Das Gespräch wurde ausschließlich in englischer Sprache geführt, so die Polizei. Auf die Aussage, dass die Geschädigte kein Englisch verstehe und spreche, antworteten die unbekannten Betrüger in deutscher Sprache mit Akzent. Die Geschädigte habe, so die Polizei, die Masche schnell erkannt und direkt die Gespräche beendet. „Ein Schaden konnte somit durch die Geschädigte selbstständig verhindert werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.