In der vergangenen Woche waren 16 Schülerinnen und Schüler aus der französischen Partnerstadt Paray-le-Monial zu Gast am Werner-Heisenberg-Gymnasium. Betreut von den Lehrerinnen Stéphanie Huot und Renate Ritz-Schubert ging es beim Schüleraustausch nicht nur um deutschen Schulunterricht, sondern auch um ein Begleitprogramm. So besichtigten die jungen Franzosen unter anderem das Dürkheimer Stadtmuseum und das Speyerer Technikmuseum. Im La Danza wurde zusammen getanzt und in einer Bäckerei deutsches Brot verkostet.