Am Sonntag entscheidet sich, wer in den kommenden fünf Jahren in Frankreich regiert: Amtsinhaber Emmanuel Macron oder Rechtspopulistin Marine Le Pen. Bei Franzosen in der Region geht die Tendenz klar in Richtung Macron. Und wie ist es in den Partnerstädten?

„Über die Osterfeiertage gab es in vielen Familien heftige Diskussionen über die Wahl“, erzählt Claude Bonniaud. Seit Jahrzehnten engagiert sich der pensionierte Deutschlehrer für