Zwar wohnt Frank Grieger seit acht Jahren in Bad Dürkheim, doch mit seinem Heimatort Kallstadt ist der Direktkandidat der Freien Wähler trotzdem noch sehr verbunden. So ist der 43-Jährige dort immer noch zur Stelle, wenn ein Feuer ausbricht.

Seit 28 Jahren ist Grieger Mitglied der Kallstadter Feuerwehr. Als Atemschutzgeräteträger und Maschinist war er bei allen Großbränden der vergangenen Jahre vor Ort. Auch die beiden Söhne, fünf und sieben Jahre alt, interessieren sich zur Freude des Vaters für die Feuerwehr.

Grieger ist jedoch nicht nur in der Feuerwehr, sondern auch im Kallstadter Verkehrs- und dem Gesangverein aktiv. 1998 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Brulljesmacher, der Kallstadter Landjugend. „Ich bin eben ein Vereinsmensch“, sagt er über sich selbst.

Der Liebe wegen von Kallstadt nach Bad Dürkheim

Sein ehrenamtliches Engagement habe als Schülersprecher in der Carl-Orff-Realschule begonnen. Fünf Jahre nach seinem Schulabschluss begann sein politischer Werdegang: 1999 wurde er für die FWG in den Kallstadter Gemeinderat gewählt. Dort war er zeitweise auch Fraktionsvorsitzender. Er sei auch im Gespräch gewesen, als Nachfolger für Ortsbürgermeister Günther Person zu kandidieren, doch die Liebe zur Pfälzer Kultur- und Weinbotschafterin Christine Freund hat Grieger vor der Wahl nach Bad Dürkheim verschlagen. 2013 legte Grieger sein politisches Mandat in Kallstadt nieder und engagierte sich fortan politisch für seinen neuen Wohnort. So war er von 2014 bis 2019 Mitglied im städtischen Bauausschuss und kümmerte sich um Projekte wie die Vorbereitungen für die Therme.

„Das kommt mir jetzt bei den Stadtwerken zu gute.“ Dort arbeitet Grieger erst seit September vergangenen Jahres, zuvor war er 25 Jahre im Autohaus Fischer in Freinsheim beschäftigt. Den Wechsel habe er bewusst angestrebt, da er im Alter von 43 Jahren eine berufliche Neuorientierung gebraucht habe, erzählt Grieger.

Sitz im Kreistag um 300 Stimmen verfehlt

Bei der Kommunalwahl 2019 konzentrierte sich Grieger auf seine Kandidatur für den Kreistag. Einen Sitz hat die damalige Nummer Eins der Dürkheimer FWG nur um 300 Stimmen verfehlt.

Weiterhin ist Grieger sehr gut in der Verbandsgemeinde Freinsheim vernetzt. Auf vielen Wahlplakaten ist er gemeinsam mit Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz zu sehen. „Er hat mich auch gefragt, ob ich mich als Landtagskandidat zur Verfügung stelle“, erzählt Grieger. Den Wahlkampf bestreite er jetzt mit Oberholz gemeinsam, obwohl der Verbandsbürgermeister auf der Landesliste der Freien Wähler nur auf den hinteren Plätzen kandidieren wollte. Für die Freien Wähler, die bislang noch nicht im Landtag vertreten sind, will er „ein gutes Ergebnis liefern“.

Info

Der Wahlkreis 42 (Bad Dürkheim) umfasst Grünstadt, Bad Dürkheim, die Verbandsgemeinden Deidesheim, Freinsheim, Wachenheim und das Gebiet der ehemaligen VG Grünstadt-Land.

Zur Sache: Was würden Sie in Ihrer Kommune sofort ändern?

Das Land delegiert immer mehr Aufgaben an die Kommunen. Ich fordere, dass diese Mehrbelastungen für die kommunalen Haushalte finanziell ausgeglichen werden. „Das Land sollte keine Aufgaben an die Kommunen übertragen, ohne auch die finanziellen Mittel dafür bereitzustellen“, sagt Grieger mit Blick auf Klimaschutzmanager oder Integrationshelfer in Kindertagesstätten.