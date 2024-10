Klavierkunst der Extraklasse, die kongenial zwischen Klassik und Jazz pendelt, verspricht das vierte „ Freinsheim konzertant“-Festival am kommenden Wochenende im Von-Busch-Hof in Freinsheim, bei dem nach Angaben des „Von-Busch-Hof konzertant“-Vorsitzenden Walter Schunter aktuell sogar noch für alle drei Konzerte Karten zu bekommen sind. Artist in Residence ist diesmal der Pianist, Dirigent und Komponist Frank Dupree, ein gebürtiger Rastatter und gerade einmal 32 Jahre jung, aber längst ein Shooting-Star der internationalen Klassik-Szene.

Das Festival beginnt am Freitag, 4. Oktober, um 19 Uhr mit dem „Frank Dupree Trio“, dem außer dem Pianisten auch noch der Kontrabassist Jakob Krupp und der Schlagzeuger Obi Jenne angehören, und einem Programm mit dem Titel „East & West Side Story“, bei dem die technisch hochkomplexen Werke des ukrainisch-russischen Komponisten Nikolai Kapustin im Mittelpunkt stehen. Beim zweiten Konzert am Samstag, 5. Oktober, um 19 Uhr spielt Dupree zusammen mit dem Trompeter Simon Höfele unter dem Titel „Metropolen“ Stücke von Kurt Weill, Paul Hindemith und George Antheil sowie ein von ihm selbst geschaffenes Arrangement zu George Gershwins Rhapsodie „An American in Paris“. Den Abschluss machen am Sonntag, 6. Oktober, um 17.30 Uhr unter dem Titel „Frank Dupree & Freunde“ Werke von Debussy, Ravel und Nadia Boulanger sowie – als Höhepunkt – ein 2011 uraufgeführtes Remake von Mussorgskys genialer Programmmusik „Bilder einer Ausstellung“ für zehn Streichinstrumente plus Jazztrio des israelischen Komponisten Yaron Gottfried.

Wie Walter Schunter mitteilt, hat man insbesondere beim zweiten Konzert noch recht viele freie Plätze, aber es gebe ja noch die Hoffnung „auf die üblichen Spätbucher“. Karten (25,50/7 Euro) unter www.vbh-konzertant.de oder über die Touristinfo i-Punkt in Freinsheim.