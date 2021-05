Sind Sitzungen des Kreistags künftig live oder aufgezeichnet online zu sehen? Mit rechtlichen Hintergründen eines Antrags, den die AfD im November gestellt hat, hat sich der Kreisausschuss befasst.

„Es muss sichergestellt werden, dass Ratsmitglieder, die nicht wollen, auch nicht erscheinen“, erklärte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Das sei „gelebte Praxis“ im Landtag, in dem Ton- und Bildübertragungen sehr statisch wirken, weil nur der Vorsitzenden- und Sprecherbereich zu sehen seien.

Grundsätzlich gebe es für eine Übertragung oder Aufzeichnung zwei Möglichkeiten: Entweder wird das in der Hauptsatzung geregelt oder es wird im Einzelfall entschieden, ob die anwesenden Kreistagsmitglieder zustimmen. Es sei davon auszugehen, dass als Einzelfall jeder Tagesordnungspunkt gelte, so die Geschäftsführende Beamtin Elke Thomas. Außerdem kann jeder, der im Sitzungssaal anwesend ist, verlangen, dass seine Ausführungen nicht übertragen oder aufgezeichnet werden, so Thomas weiter.

Längere Zusammenkünfte befürchtet

Im Vorschlag der Verwaltung, die sich für eine Regelung über die Hauptsatzung ausspricht, steht auch, dass die Übertragung nicht Ablauf und Ordnung der Sitzung stören darf. Eine Aufnahme des Zuschauerbereichs ist nicht zulässig, wenn es dafür keine schriftliche Einwilligung gibt. Die ist auch für alle nötig, die an der Sitzung teilnehmen, ohne Kreistagsmitglied zu sein – wie Beschäftigte der Verwaltung oder ihrer Gesellschaften, Beiratsmitglieder oder Sachverständige. Markus Wolf (CDU) befürchtet zusätzlichen Aufwand und verlängerte Sitzungen. Für die Abfrage des Einverständnisses dürfe es nicht in jeder Sitzung Diskussionen geben. Klar sei aber auch: „Man kann sich nicht dagegen wehren, wenn eine breitere Öffentlichkeit hergestellt werden soll.“

Vorgesehen ist, dass die Aufnahmen für ein Jahr im Kanal des Kreises auf der Video-Plattform YouTube abrufbar sein und zu archivarischen Zwecken dauerhaft gespeichert werden. Pia Werner (Grüne) hinterfragte die lange Verfügbarkeit auf YouTube. Man befürchte, dass mit den Filmen im Netz „Unfug getrieben werden könnte“. Ihlenfeld sagte, die Dauer der Verfügbarkeit könne noch überprüft werden und fügte an, man werde sich erkundigen, welche Sicherungsmöglichkeiten es gebe. Wobei Jens Pressler von der IT der Verwaltung bereits in der Sitzung sagte, eine Sicherung sei schwierig.

Barrierefeie Teilhabe als Ziel

Für die technische Umsetzung habe die Verwaltung „die Fühler ausgestreckt“. Ausrüstung sei teils vorhanden oder könne über den Offenen Kanal bereitgestellt werden. „Der Offene Kanal hat aber keine Kapazitäten, die Sitzungen selbst zu übertragen“, teilte der Landrat mit.

Thomas Weisbrod, der den Antrag im November für die AfD eingebracht hatte, kritisierte die lange Dauer bis zur Umsetzung, „wir freuen uns aber, dass das jetzt scheinbar auf einem guten Weg ist“. Parteikollegin Iris Nieland erklärte, die AfD strebe mit dem Streaming möglichst barrierefreie politische Teilhabe an.

Bedenken und weiterer Beratungsbedarf

Pirmin Magez (Grüne) sagte: „Wenn wir das machen, ist wichtig, dass jeder, der betroffen ist, weiß, was wann in welcher Form tatsächlich gestreamt wird.“ Mit Bild- und Tonführung sei eine verzerrte Wiedergabe möglich. Er bitte dazu um eine detailliertere Stellungnahme.

Thomas erklärte, es werde wohl nur mit zwei festen Kameras ohne Schwenk und Zoom auf Einzelne übertragen. „Wenn die Grundsatzentscheidung, dass wir streamen wollen, gefällt ist, erklären wir auch noch einmal jedem, wie wir das genau tun“, so die Geschäftsführende Beamtin. Werner schlug in dem Zusammenhang vor, dass Redner entweder am Platz sprechen und nicht gefilmt werden oder am Pult, auf das die Kamera gerichtet wird.

Das Thema wird in den Fraktionen diskutiert und in der Kreistagssitzung am 17. Juni erneut besprochen.