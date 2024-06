Das Interesse an der Briefwahl ist riesig: Etwa die Hälfte der Wahlberechtigten geht am Sonntag gar nicht mehr ins Wahllokal. Ausgezählt werden die Briefwahlstimmen aber erst am Sonntagabend um 18 Uhr. Wobei die bereits abgegebenen Europawahlstimmen im Landkreis Bad Dürkheim zentral im Werner-Heisenberg-Gymnasium ausgezählt werden. Welche Besonderheiten gibt es noch?

Wie lange sind die Wahllokale am Sonntag geöffnet?

Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Bis 18 Uhr können auch noch ausgefüllte Briefwahlunterlagen