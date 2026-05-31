Der Eröffnungsrabatt für die Therme läuft Ende Mai aus. Betriebsleiterin Ira Schlömer erklärt, wie sich die Preise verändern und ob so viele Besucher kommen wie erwartet.

Ende Mai läuft der Anfangsrabatt aus. Werden die Preise für die Therme jetzt erhöht?

Teilweise. Von Montag bis Donnerstag bleiben die Eintrittspreise konstant auf dem Niveau des Anfangsrabatts. Allerdings steigen die Preise an Freitagen, am Wochenende und an Feiertagen um jeweils 10 Prozent. Das gilt für alle Tarife, also für Stunden- und Tageskarten sowie für die einzelnen Bereiche, also fürs Freizeitbad, für Therme- und Saunatarif.

Warum steigen die Preise nur teilweise?

Mit der gestaffelten Preiserhöhung soll auch die Besuchernachfrage gelenkt werden. Außerdem orientiert man sich laut Betriebsleiterin Ira Schlömer am Konzept vieler Thermen und Bäder im Umkreis, die ebenfalls am Wochenende höhere Eintrittspreise verlangen. Nicht erhöht werden dagegen die Preise für Mehrfachkarten – als Dank für Kundentreue. Die Mehrfachkarten bleiben ohne Zuschlag auch von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen nutzbar.

Bleibt der 10-Prozent-Rabatt für Stadtwerke-Kunden erhalten?

Ja, diesen Rabatt wird es weiterhin auf alle jeweils gültigen Tarife geben. Noch nicht entschieden ist, ob auch Stadtwerke-Kunden aus Deidesheim und Wachenheim nach der Stadtwerke-Fusion mit Bad Dürkheim den Rabatt erhalten werden.

Wie haben sich die Besucherzahlen seit der Eröffnung am 19. November 2025 entwickelt?

Für Therme und Salinarium verzeichnet die Bad Dürkheimer Wellness-Einrichtung bis Ende Mai 123.234 Gäste, das sind durchschnittlich 696 Gäste pro Tag. „Damit wird das errechnete Tagesziel von 698 Besuchern nahezu zu 100 Prozent erreicht“, freut sich Schlömer. Im gleichen Zeitraum besuchten 103.033 Gäste das Freizeitbad, das sind 91 Prozent des anvisierten Ziels. Das Therme-Team geht jedoch davon aus, auch hier in den kommenden Wochen die 100 Prozent-Marke mit steigenden Temperaturen und Freibadwetter zu erreichen.

Was war der besucherstärkste Tag in Therme und Sauna seit der Eröffnung?

Der 24. Januar mit 1556 Besucher.

Wie hat sich der Frühling mit steigenden Temperaturen auf die Besucherzahlen in Therme und Sauna ausgewirkt?

Als Indoor-Einrichtung sehe man genau, an welchen Tagen schönes Wetter in der Region herrschte und an welchen nicht, sagt Schlömer. So sei der Zuspruch am langen Christi Himmelfahrt-Wochenende wegen des kalten, wechselhaften Wetters auffallend hoch gewesen, sogar die Besucherampel war zeitweise auf Rot gesprungen und Besucher mussten auf Einlass warten. Dagegen sei es an Wochenenden mit schönem Ausflugswetter in Therme und Sauna eher ruhiger.

Wie gut war das Freizeitbad am heißen Pfingstwochenende besucht?

Sehr gut. Der besucherstärkste Tag im Freizeitbad war der Pfingstmontag mit 2239 Gästen über den Tag hinweg. Generell sprang die Besucherampel an Pfingsten mehrmals auf Rot, Gäste mussten ein wenig Wartezeit bis zum Einlass mitbringen, so Schlömer.

Sind in der Therme spezielle Aktionen geplant?

Ja, in der Therme findet ab jetzt einmal monatlich Wassergymnastik statt. Die Termine für das Aqua After Work ab 19 Uhr werden über die Sozialen Medien mitgeteilt. Außerdem gibt es ebenfalls an einem Termin im Monat einen Therme- und Saunabesuch mit Frühstück sowie einen Highlight-Abend mit Besonderheiten in der Sauna.

Was hat es mit dem Frühstückstermin auf sich?

Das Frühstück findet sowohl in der Gastronomie der Therme als auch in der Sauna zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr statt. Gäste müssen sich vorher anmelden und erhalten dann an einem reservierten Tisch eine Etagere mit einem Frühstückssortiment inklusive Aperitif und Heißgetränk. Ein erster Termin Ende Mai, der ausschließlich über den Newsletter angekündigt worden war, war schnell ausgebucht, inklusive Saunaeintritt kostete das Frühstück 40 Euro, inklusive Therme 35 Euro.

Was hat es mit den Saunawelt-Highlights auf sich, die in den Sozialen Medien beworben werden?

Einmal monatlich ab 18 Uhr erwartet Besucher ohne Voranmeldung ein besonderer Abend in der Saunawelt: Zum Termin im Mai wurden Häppchen der neuen, erweiterten Speisekarte gereicht, es gab Lounge-Musik und besondere Aufgüsse. Der nächste Termin am 11. Juni steht unter dem Motto „Pfälzer Lebensfreude“: Geplant ist eine kleine Weinprobe mit alkoholhaltigen und alkoholfreien Tropfen des Weinguts SOPS-Dambach, Aufgüsse mit „100 % Pfalz-Garantie“ und pfälzische Genussmomente. Alle Highlights sind im regulären Sauna-Eintritt inklusive. Die Veranstaltungen finden jeweils in Kooperation mit der Beauty Lounge statt, sie bietet im Juni die Winzermassage zu einem vergünstigten Preis an.

Gibt es weitere Neuheiten in der Therme?

In der Beauty Lounge hat ein erfahrener Physiotherapeut angefangen, berichtet Beauty Lounge-Betreiberin Dana Laudenbach. Aktuell können Privatpatienten und Selbstzahler klassische Massagen, Manuelle Therapie, allgemeine Krankengymnastik und individuelle physiotherapeutische Anwendungen telefonisch buchen. Spätestens im kommenden Jahr sollen die Angebote auch für Kassenpatienten möglich sein.