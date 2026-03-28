Strahlend weiß bis rosa verschönern jetzt blühende Gehölze die Landschaft. Ein Frühlingsspaziergang bei Ellerstadt führt durch Weinberge, gesäumt von Hecken und Baumreihen.

Es geht los an der Südseite des Ellerstadter Friedhofs. Dem asphaltierten Wirtschaftsweg „Im Flachsgrund“ folgt man bis zu einer Baumreihe und biegt hier nach rechts ab. Eine Tafel informiert über die Teilabschnitte der Flurbereinigung Ellerstadt. Ein kurzes Stück geht es den Rundwanderweg der Ortsgemeinde entlang. Gehölzstreifen wie der hier angelegte bilden wertvolle Strukturen in der intensiv genutzten Flur.

In diesen Tagen macht sich der Frühling ganz unterschiedlich bemerkbar. Je nach Baumart öffnen sich die Knospen früher oder später: Während die Stieleichen ihre künftigen Blätter noch verborgen halten, hat der Ahorn schon seine auffallend gelbgrünen Blüten ausgebildet. Noch vor dem Laub erscheinen sie in dichten Büscheln.

Unscheinbare Blüten

Zwischen den Rebzeilen bilden kleine, unscheinbare Wildblumen farbige Blütenteppiche. Zu ihnen gehören die Purpurrote Taubnessel, der leuchtend blaue Ehrenpreis und die weiße Vogelmiere. All diese Weinbergbewohner bleiben wegen der Kleinheit ihrer Blüten meist unbeachtet.

Leicht abwärts geht es an Bäumen und Sträuchern entlang, bevor man links auf einen grasbewachsenen Weg abbiegt. Er führt durch eine Senke mit trockenem Graben. Mit Blick auf die Haardt kommt der Spaziergänger in westliche Richtung. An den Böschungen kann er derzeit einen herrlichen Blütenreichtum bewundern.

Zu den früh blühenden Gehölzen gehören neben einigen Kirschbäumen die Kirschpflaumen. Mit ihren weißen bis schwach rosafarbenen Blüten verbreiten sie einen angenehmen Duft und locken früh fliegende Insekten an. Die Bäume aus der Familie der Rosengewächse sind wilde Vorfahren der heutigen Kulturpflaume und sollen von den Römern bei uns eingeführt worden sein.

Frühe Blüher erfreuen Insekten

Lange Zeit als Obst angebaut, wurde die Kirschpflaume später durch moderne Züchtungen von den Kulturpflaumen verdrängt. Früher diente sie häufig als Unterlage zur Veredelung für die alten Pflaumensorten. An vielen sonnigen Standorten wie Wegrändern kommt sie verwildert vor und vermehrt sich besonders über Wurzelausläufer.

Auch bei Ellerstadt verschönern Kirschpflaumen schon ab März die Landschaft. Dass sie als eines der ersten Obstgehölze im Jahr blühen, macht sie ökologisch wertvoll für Insekten. Rund drei Monate nach der Blüte reifen die essbaren Früchte. Sie sind rot, gelb oder violett und werden oft mit Mirabellen verwechselt. Ihr Steinkern lässt sich aber viel schwerer vom Fruchtfleisch ablösen.

Wo vom Grasweg nach links eine Strecke abzweigt, bietet sich auf unbefestigter Strecke der Rückweg an. Man kann aber noch einige Schritte weitergehen und dann den asphaltierten Weg Richtung Bahnschienen nehmen. Bevor sie erreicht sind, geht es wiederum nach links auf den Wirtschaftsweg, der zurück nach Ellerstadt führt.