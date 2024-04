Am Sonntag, 28. April, lädt die Lebenshilfe Bad Dürkheim von 11 bis 17 Uhr zu ihrem Frühlingsmarkt in die Dürkheimer Werkstätten, Sägmühle 6, ein. Im Mittelpunkt steht die Gärtnerei mit ihrem „vielfältigen und farbenfrohen“ Angebot an Sommerflor, das unter Mitwirken von Menschen mit Beeinträchtigung im Gewächshaus der Lebenshilfe entstanden ist. Insgesamt 15.000 Sommerblumen, Stauden, Blumenampeln, Küchenkräuter, Gemüsepflänzchen und dekorative Gartenartikel können hier erworben werden. Kinder dürfen in der Kindergärtnerei Blumen einpflanzen und umtopfen, können sich schminken lassen oder im Foyer eigenen Schmuck basteln. Es gibt Deftiges vom Grill, Vegetarisches aus der Küche, kühle Getränke am Weinstand sowie Kaffee und Kuchen in der Cafeteria. „Auch in diesem Jahr wird es ausschließlich fair gehandelten Kaffee und Milch vom Kleinsägmühlerhof geben“, kündigt der Veranstalter an. Auch das Weingut sei geöffnet. Musikalisch werde die Band Spätlees die Gäste unterhalten. Parkmöglichkeiten gebe es am Krankenhaus oder gegenüber der Siegmund-Crämer-Schule. Nach dem Markt folge der Sommerblumenverkauf, jeweils Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, und samstags von 9 bis 13 Uhr.