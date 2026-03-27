Zum alljährlichen Frühlingsmarkt lädt die Gemeinde Herxheim am Berg wieder ein: am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, jeweils ab 11 Uhr. In mehreren Betrieben der Stadt, darunter hauptsächlich Weingütern, können Besucherinnen und Besucher Leckereien, Dekomaterial, Handwerkskunst und vieles mehr kaufen. Außerdem können die ersten Abfüllungen des neuen Weinjahrganges probiert und erworben werden. An einigen Stationen gibt es zudem Attraktionen für Kinder, wie eine Hüpfburg oder ein Karussell.

Zusätzlich wird ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem an den verschiedenen Stationen Stempel gesammelt und Preise wie Schaumweinseminare, Weinwanderungen oder Gutscheine gewonnen werden können. Am ersten Tag des Frühlingsmarktes, 28. März, findet um 15 Uhr eine kostenlose Jubiläumsführung mit Ortshistoriker Eric Hass statt. Es gibt 40 Jahre Dorfführungen mit Eric Hass zu feiern. Treffpunkt ist am Dorfgemeinschaftshaus.

Auch der Termin für den Frühjahrsmarkt 2027 steht schon fest: 20. und 21. März.