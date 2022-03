Weisenheim am Sand feiert vom 22. bis 24. April nach der Pandemie-Pause wieder Frühlingsfest. In diesem Jahr wird es zum ersten Mal keine Umleitung durch das Wohngebiet geben: Schausteller-Stände sollen sich auf den Bereich am Obertor konzentrieren. Das wurde am Rande der Ortsgemeinderatssitzung am Donnerstag bekannt gegeben. Öffnen werden die Höfe der Weingüter Gehrig, Langenwalter (mit SV), und Langenwalter-Gauglitz. Nur am Sonntag offen sind beim Frühlingsfest die Brennerei Scherner, die Weingüter Schick und Schubar sowie die Metzgerei Süss.