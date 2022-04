So langsam normalisiert sich der Veranstaltungskalender. Am Wochenende feiert Weisenheim am Sand nach zweijähriger Corona-Pause Frühlingsfest. Gewerbebetriebe, Weingüter und Obstbauern präsentierten von Freitag bis Sonntag ihr Angebot. Auf dem Festplatz unter den Linden finden Kinder ein Karussell und Süßwaren. Musik gibt es im Weingut Langenwalter am Freitag. Ab 18 Uhr spielt dort Willi Brausch. Im Weingut Gästehaus Gehrig spielt am Freitagabend die Revoc-Coverband, am Samstagmittag die Band Woifeschdkänisch und später die Gruppe Zape Duster. Am Sonntagvormittag spielen Olli Roth und Peter Stahl und am Nachmittag Roberto Moreno. Zur Weinbergswanderung am Samstag, 15 Uhr (20 Euro inklusive Weinprobe), müssen sich Interessierte anmelden: Telefon 06353 989294.