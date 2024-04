Offene Türen, ein Hofflohmarkt im ganzen Ort und eine Weinbergswanderung: Die Weisenheimer feiern von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. April, wieder Frühlingsfest.

Ein Höhepunkt ist die zweieinhalbstündige Wanderung „Rosa-Rot“ am Samstag, 15 Uhr, ab dem Obertor (Kosten: 20 Euro inklusive Weinprobe, Anmeldung: 06353 989294). Außerdem bieten der Weinbaubetrieb Langenwalter-Gauglitz und das Weingut Langenwalter mit dem SV Weisenheim am Sand an allen Frühlingsfest-Tagen sowie das Weingut Gästehaus Gehrig am Samstag und Sonntag einen Ausschank und Speisen an. Bei den Weingütern Langenwalter und Gehrig sind Liveauftritte von Musikern geplant.

Am Festplatz unter den Linden stehen Kinderkarussell, ein Süßwarenstand und Automatenspiele bereit. Die Bewirtung am Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr übernimmt Walter Haase. Am Sonntag wird im ganzen Ort ein Hofflohmarkt veranstaltet. Angemeldet haben sich 53 Teilnehmer. Zudem beteiligen sich die Landfrauen, das Weingut-Gästehaus-Weinstube Schubar, der Weinkeller Schick, die Edelobstbrennerei Scherner, Schöne Steine, Gartenzwerg „Die Baumschule“ sowie das Weingut Bibinger am Frühlingsfest. Sonntags werden Kutschfahrten mit dem Planwagen angeboten.