Einen Frühlingsempfang unter freiem Himmel veranstaltet die Stadt Bad Dürkheim am Mittwoch, 18. Mai, ab 18 Uhr auf dem Schlossplatz. Wegen der Corona-Pandemie hatte es seit 2020 keinen traditionellen Neujahrsempfang in der Salierhalle gegeben. Die Veranstaltung musste für zwei Jahre ins Digitale verlegt werden. „Der Empfang der Stadt Bad Dürkheim lebt von der persönlichen Begegnung. Deshalb nutzen wir nun die Gelegenheit und feiern ihn als Frühlingsempfang“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). „Wir laden alle herzlich ein, gemeinsam auf das Jahr 2021 zurück zu blicken, sich über aktuelle Projekte und Herausforderungen auszutauschen und auf eine gute und friedliche Zukunft anzustoßen“.

Stadtkapelle eröffnet Programm

Am Tag des Frühlingsempfangs wird auch das 75-jährige Bestehen der rheinland-pfälzischen Verfassung gefeiert. Ab 18 Uhr werden Weine der Dürkheimer Spitzenwinzer ausgeschenkt und Christian Keller sorgt mit einem Cateringangebot für das leibliche Wohl. In das Programm startet an diesem Abend die Dürkheimer Stadtkapelle um 18.30 Uhr mit einem Platzkonzert. Darauf folgt um 19 Uhr die Ansprache des Dürkheimer Bürgermeisters. Das Lehrerensemble der Musikschule sorgt danach ab circa 20 Uhr für einen musikalischen Ausklang.