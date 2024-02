Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) lädt am Freitag, 1. März, 19 Uhr, zum Frühlingsempfang der Verbandsgemeinde in die Turnhalle nach Kallstadt ein. An diesem Abend soll die neue Weinprinzessin der Urlaubsregion gekürt werden. Zuletzt repräsentierte Michelle Fleischmann aus Kallstadt die Region, ab März übernimmt diese Aufgabe Tina Scherner, die amtierende Weinprinzessin in Weisenheim am Sand.

Der Abend wird musikalisch vom Unterhaltungsorchester „Bobenheimer“ gestaltet. Oberholz wird in seiner Ansprache auf das vergangene sowie das aktuelle Jahr blicken. Den komödiantischen Teil des Abends gestaltet die durch die Fasnacht und durch das Fernsehen bekannte Kättl Feierdaach alias Jutta Hinderberger aus Speyer. Der Abend klingt bei einem Glas Wein aus. Der Bewirtungserlös kommt dem Turnverein zu gute.

Eintrittskarten zu je 5 Euro gibt es im Bürgerbüro des VG-Rathauses, im i-Punkt in Freinsheim oder online unter vg-freinsheim.de.