Am Freitag, 31. März, lädt die Ortsgemeinde ab 19 Uhr zu einem Frühlingsempfang unter dem Thema „Fremd und daheim“ ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Ziel sei es, Menschen aus verschiedenen Ländern, die in Herxheim wohnen, miteinander ins Gespräch zu bringen und „Ideen für eine gute Zukunft“ aufzugreifen, heißt es in der Einladung der Ortsgemeinde.

Unter anderem stehen auch eine Ansprache von Bürgermeister Georg Welker sowie des Ersten Beigeordneten Georg Kühner auf dem Programm. Was seit dem letzten Frühlingsempfang vor Corona 2019 im Ort passiert ist, will Beigeordneter Eric Hass in einem kleinen Bilderrückblick kommentierend zusammenfassen. Die Flüchtlinge, die in Herxheim wohnen, werden erstmals die Möglichkeit haben, ihre Geschichten den Anwesenden zu erzählen.

Außerdem wird ein Kurzfilm über Herxheim am Berg vorgeführt, den ein Filmteam vor rund vier Jahren gedreht hatte. Wegen der Pandemie gab es noch keine Möglichkeit, ihn öffentlich zu zeigen. Alle Bürger sind eingeladen. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 0163 45878745 wird gebeten.