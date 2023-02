Zum Frühlingsempfang der Verbandsgemeinde Freinsheim lädt Bürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in die Sporthalle des Turnvereins Kallstadt ein. Zwei Jahre musste der Frühlingsempfang wegen der Pandemie ausfallen. Oberholz zieht Bilanz und präsentiert seinen Ausblick auf 2023.

Leichtathletik-Trainer-Legende Rainer Drechsler aus Freinsheim bekommt an diesem Abend die Ehrennadel der Verbandsgemeinde verliehen. Außerdem wird die neue Weinprinzessin der Urlaubsregion Freinsheim gekrönt: Michelle Fleischmann aus Kallstadt.

Den komödiantischen Teil des Abends bestreitet der als „Pälzer Bu“ bekannt gewordene Tim Poschmann. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Unterhaltungsorchester „Bobenheimer“. Der Erlös aus der Bewirtung kommt dem Turnverein Kallstadt zugute.

Eintrittskarten zu je fünf Euro pro Person gibt es im Bürgerbüro des VG-Rathauses sowie in den i-Punkten in Freinsheim und Kallstadt. Karten werden nur vor Ort verkauft. Eine Bestellung per Telefon oder E-Mail ist nicht möglich.