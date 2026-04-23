Hofflohmarkt, Weinbergswanderung und mehr Ausschankstellen: Das Frühlingsfest stellt sich breiter auf. Der Toilettenwagen muss länger als gedacht auf seine Premiere warten.

Bereits Tage vor dem Start des Frühlingsfests mit Weinbergswanderung und Hofflohmarkt wird in Weisenheim am Sand geschrubbt und vorbereitet. Marco Arenth vom Vorstand des ausrichtenden Gewerbevereins berichtet: „Das Frühlingsfest breitet sich aus und die Teilnehmer bereiten sich noch mehr vor als in den Vorjahren.“

Sowohl am Obertor als auch beim Weingut Langenwalter-Gauglitz, beim Weingut Gästehaus Gehrig, beim Weingut Langenwalter und in der Baumschule Gartenzwerg startet das Fest bereits am Freitag, 24. April, meist gegen 18 Uhr. Am Wochenende stoßen das Weingut Anthon & die Winzernadel sowie der Weinkeller Bibinger zum Festgeschehen dazu.

40 Teilnehmende beim Hofflohmarkt

Am Samstag um 15 Uhr am Brunnen am Obertor (20 Euro pro Person/Anmeldung unter 06353/989294). Arenths Wunsch nach 40 Teilnehmenden zum Hofflohmarkt am Sonntag, 26. April, hat sich exakt erfüllt. Private Anbieter im ganzen Ort bieten von 13 bis 18 Uhr Bücher, Kleidung, Spielzeug, Deko, Haushaltsartikel und Fahrradteile an. Zusätzlich öffnen am Sonntag das GruemArt Art Studio, die Edelobstbrennerei Scherner und Christian Emig mit „Schöne Steine“.

Auch Live-Bands treten auf: Im Weingut Gästehaus Gehrig kommt am Samstagmittag etwa Woifeschdkänisch, am Samstagabend Revoc. Sonntags ab 13 Uhr tritt Silllis im Weingut Langenwalter auf. Die Jahrgangspräsentation findet am Samstagmittag im Weingut Langenwalter statt, im Weingut Gehrig am Sonntag.

Die Premiere des Toilettenwagens, den der Gewerbeverein im vergangenen Jahr einem Schausteller abkaufte, muss jedoch verschoben werden. „Aufgrund der Fest-Aufteilung kann der Wagen laut Bauhof nicht gestellt werden“, teilt Arenth am Mittwoch mit. Dennoch gebe es genug Möglichkeiten für Gäste eine Toilette aufzusuchen: Neben den Örtlichkeiten am Rathaus gebe es auch Gelegenheit in den beteiligten Höfen.

Aktuelle Informationen

www.weisenheimamsand.de