Unübersehbar zeigen sich in diesen sonnigen Tagen die ersten Boten des Vorfrühlings. Zu den ganz frühen Blühern im Jahr gehört der Winterling. Unter der vergangenen Schneedecke hat er ausgeharrt, jetzt öffnet er in der wärmenden Sonne seine bodennahen Blüten. Leuchtend gelbe Farbtupfer setzt er in so manche hiesige Gärten, und schon stellen sich die ersten Gäste ein.

Diese Honigbiene hat dem Winterling bereits Besuch abgestattet, wie man an ihren Hinterbeinen sehen kann: Die sogenannten Pollenhöschen sind eine Sammelvorrichtung für Blütenstaub. Winterlinge spenden reichlich Pollen, sind also eine gute Nahrungsquelle für Insekten. In ein paar Wochen jedoch entdeckt man die hübschen Blüten nicht mehr: Die Pflanze zieht sich zurück. Mit Hilfe ihrer Knolle, wo sie Nährstoffe einlagert, überdauert sie in der Erde. Dort ruhen Winterlinge solange in Knollenform, bis wieder der nächste Frühling im Anflug ist.