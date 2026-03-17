Eine Welturaufführung hatte Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) beim Frühjahrsempfang in der Sektkellerei Schloss Wachenheim mit dem Imagefilm der Verbandsgemeinde dabei.

Auch in einer sehr ausführlichen Rede, in der Bechtel ein rundum positives Bild der Stadt und der Verwaltung zeichnete, wechselte er gelegentlich in sein Amt als Verbandsbürgermeister. Ein Frühjahrsempfang sei schöner als ein Neujahrsempfang und habe viele Vorteile, wie etwa die Blütenpracht, mit der die Bühne geschmückt war, sagte dann die Wachenheimer Weinprinzessin Conny Zurek. Die Hoheit teilte auch mit, dass sie ein weiteres Jahr im Amt bleiben wird. Zurek, die erst seit zwei Jahren in Wachenheim lebt, sagte, sie habe gelernt, dass „in unserer Stadt viel Leben und Engagement steckt“ und dass man in Wachenheim „nie allein bleibt“. Jungen und Mädchen der Kita „Pusteblume“ bekamen für ihre Liedvorträge viel Beifall.

Doch nicht nur die Weinprinzessin verkündete Neuigkeiten, auch Bechtel hatte einiges anzukündigen. So teilte er mit, dass die Sanierung des Parkplatzes im Oberstnest am 23. März beginnen soll und etwa drei Monate dauern werde. Die Kosten von etwa 253.000 Euro würden zu 70 Prozent durch einen Zuschuss abgedeckt. Der sanierte Parkplatz solle zur Entlastung der Parksituation in der Altstadt beitragen.

Mögliches neues Feuerwehrhaus

Das Areal neben dem Parkplatz, Richtung stadtauswärts, nannte Bechtel als möglichen Standort für ein neues Feuerwehrhaus. Nach den Vorstellungen Bechtels könnte das derzeitige Feuerwehrhaus zur Erweiterung der Kindertagesstätte oder als Mehrgenerationenhaus genutzt werden. Finanziert werden könnten Neubau und Umbau durch den Teil des Sondervermögens der Bundesregierung, den Wachenheim bekommt.

Sehr gut aufgestellt sei Wachenheim bei Kindertagesstätte, Hort und Schulen. So erfülle die Stadt bereits jetzt die Vorgaben des neuen Ganztagsfördergesetzes für Grundschulen. „Weit fortgeschritten“ seien die Pläne für die Erweiterung der Grundschule, teilte Bechtel mit. Zu den Kosten von etwa einer Million Euro rechne man mit Zuschüssen von etwa 700.000 Euro. Auch bei den Spielplätzen tue sich etwas. Der bereits jetzt intensiv genutzte Generationenplatz werde im Sommer fertig und der Spielplatz in der Schwetzingerstraße solle in diesem Jahr verbessert werden.

Land soll sich an Schwimmbad-Kosten beteiligen

„Ein digitaler Meilenstein steht bevor“, verkündete Bechtel alsdann mit hörbarem Stolz. Die Verbandsgemeinde werde eine App einführen. Damit solle „der Austausch von Informationen in der Stadtgemeinschaft“ verbessert werden. Doch auch wer kein Smartphone hat, bekomme weiter alle wichtigen Informationen, versprach Bechtel.

Lob gab es auch für die Stadtwerke, deren Schwerpunkt auf dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Elektromobilität liege. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass eine Stadt mit knapp 5000 Einwohnern eigene Werke habe, die Strom, Gas und Wasser „zu vergleichsweise günstigen Preisen“ verkaufe und dazu noch ein Schwimmbad betreibe, betonte Bechtel. Und weil in dem auch Kinder aus anderen Orten schwimmen lernten, würde man sich eine Beteiligung des Landes an den Kosten wünschen.

Auf den 92 Bauplätzen im Gebiet „Am Schwabenbach“ könne wahrscheinlich im August mit der Bebauung begonnen werden, so eine weitere Ankündigung von Bechtel. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets „Am alten Galgen“ würden mehrere Entwürfe vorliegen. Bechtel sagte, dass er „sehr, sehr optimistisch“ sei, dass die noch erforderlichen Zustimmungen zum Bau eines Supermarkts im Bischofsgarten bald vorliegen werden. Zudem verwies er darauf, dass im Umfeld der neuen Burgapotheke ein Zentrum mit Sparkasse, Wohnen und medizinischer Versorgung entstanden sei, kündigte an, dass der ursprüngliche Zustand der Villa Rustica mit Stelen besser sichtbar gemacht werden solle, berichtete davon, dass die Jutta-Roth-Stiftung viele Projekte finanziell unterstützt und lobte Vereine, Ehrenamtliche, den Bürgerbus, den Bauhof und die Feuerwehr.