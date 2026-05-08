Weil die Betreibergesellschaft insolvent ist, sucht die Stadt neue Pächter für das Kurpark-Café. Der Betrieb läuft weiter. Erste Interessenten soll es geben.

Der pompööse Glanz ist längst verflogen: Einst stand eine Figur von Harald Glööckler im Eingangsbereich des Cafés am Rande des Dürkheimer Kurparks, jetzt erinnert nur noch ein großes Portrait im Gastraum an die gemeinsame Vergangenheit von Café und Stardesigner.

Knapp acht Jahre ist es her, dass der Promi persönlich das von ihm gestaltete Café Pompöös mit allerlei Glanz, Glamour und reichlich Medienrummel eröffnete. Glööckler lebte zu dieser Zeit in Kirchheim und war mit einem der Pächter, Jochen Frey, verwandtschaftlich verbunden. Dieser sei damals mit der Idee auf ihn zugekommen, ein Café zu gestalten und als Namensgeber zu fungieren, erzählte der Designer im RHEINPFALZ-Interview. Die Idee sei ihm bei einem Spaziergang durch den Bad Dürkheimer Kurpark gekommen, präzisierte Frey damals.

Harald Glööckler hat den Innenraum des Cafés gestaltet und kam auch zur Eröffnung. Mittlerweile ist seine Geschäfstbeziehung mit den Pächtern beendet. Archivfoto: Franck

Die Stadt Bad Dürkheim hatte just zu dieser Zeit das frühere Café Traubenkur aufwendig saniert, nachdem sie zuvor die Verträge mit dem früheren Pächter gelöst hatte. Beide Parteien fanden zusammen, das Café Pompöös lockte in den Monaten danach nicht nur Glööckler-Fans in Kurpark und Kurstadt.

Exquisit statt Pompöös

Glööckler stellte nach der Eröffnung mehrfach heraus, nur Namens- und Lizenzgeber für das Café zu sein. Schließlich war er nicht einmal mehr das. 2023 verließ er die Pfalz und zog nach Berlin. Das Café firmiert seit dem Ende der Geschäftsbeziehung mit dem Stardesigner unter dem Namen Kurpark-Café Exquisit.

Doch für ihr Café sucht die Stadt Bad Dürkheim nun einen neuen Pächter, der Mietvertrag mit den Freys wurde gekündigt. Der Grund nach Angaben der Stadt: Die Betreibergesellschaft Bernd und Jochen Frey GbR „Kurparkcafé exquisit“ ist Gegenstand eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Neustadt. „Aufgrund des aktuellen Verfahrensablaufes können keine weiteren Informationen erteilt werden“, so eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage.

Nach Informationen der RHEINPFALZ sind die Pächter mit Zahlungen in Rückstand. Der Betrieb in dem Café geht allerdings weiter.

Bei Touristen und Einheimischen beliebt

Die Stadt steht bei ihrer Suche unter Zugzwang: Unweit der Therme am südlichen Ende des Parks gelegen, ist das Café für Gäste wie für Einheimische eine wichtige Anlaufstelle. Gerade jetzt, wo die Therme fertig gestellt und die Sommersaison samt verlängertem Filmfrühling vor der Tür steht, hat das Café eine besonders hohe touristische Bedeutung.

Im Jahr 2018 war das frühere Parkcafé Traubenkur für 450.000 Euro saniert und modernisiert worden. Das Café verfügt über einen rund 90 Quadratmeter großen Gastraum sowie weitere Wirtschafts- und Nebenräume. „Eine gute Größe zur ganzjährigen Nutzung als Café, Bistro, Weinbar oder einem ähnlichen Gastronomieformat“, findet die Stadt. Prunkstück ist die etwa 380 Quadratmeter große Außenterrasse mit Blick auf Kurpark, Therme und den Haardtrand. Als Miete ruft die Stadt 3000 Euro im Monat zuzüglich Betriebskosten auf. Erste Bewerber soll es bereits geben.

Wann es zum Pächterwechsel kommen soll, dazu machte die Stadt keine Angaben. Ob Renovierungsarbeiten nötig seien, werde nach der Räumung der Immobilie entschieden, so die Sprecherin.

Die aktuellen Pächter waren für eine Stellungnahme trotz mehrerer Versuche nicht zu erreichen. Jochen Frey will nach RHEINPFALZ-Informationen demnächst mit seiner Frau ein Café in Speyer eröffnen.