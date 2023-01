So milde, wie der Winter bisher meistens war, verwundert es kaum: Die Haselblüte hat schon begonnen. Unser Beispiel eines voll erblühten Haselstrauchs steht im Dürkheimer/Erpolzheimer Bruch und hat einen regelrechten Vorhang aus gelben Kätzchen gebildet.

Zwar gehören Haselsträucher ohnehin zu den Frühblühern. Aber die Hauptsaison fällt normalerweise in die Monate Februar und März. Seit einigen Jahren verlegen sich Blüte und Pollenflug nach vorn. Der Hasel gehört zur Familie der Birkengewächse und zeigt einen strauchförmigen, vielstämmigen Wuchs. Was besonders auffällt, sind seine männlichen Blütenstände. Die Kätzchen strecken sich bis zu einer Länge von zehn Zentimetern. Ein einziges dieser Kätzchen enthält ein bis zwei Millionen Pollenkörner. Das Angebot an Blütenstaub wird gern von Bienen angenommen. Doch die Bestäubung besorgt der Wind: Schon ein leichter Lufthauch genügt, und Wolken aus gelblichen Pollen schweben davon. Unauffälliger bleiben die weiblichen Blütenstände, die man an den Zweigen suchen muss. Aus den Knospenschuppen sieht man nur ihre roten Narben wie kleine Haare hervorschauen. Sie sind klebrig, damit auf ihnen Pollen haften bleiben.